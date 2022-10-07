"لا أحد يريده".. مانشستر يونايتد واثق من بقاء رونالدو

تثق إدارة مانشستر يونايتد أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبقى ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل، وذلك بسبب عدم وجود فرق أخرى مهتمة بضمه.

وكان رونالدو يرغب بالرحيل قبل بداية الموسم من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وازدادت الشائعات التي أشارت إلى أنه سيغادر أسوار "أولد ترافورد" مع بداية الميركاتو الشتوي في يناير.

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وذكرت شبكة "ESPN" أن الإدارة مقتنعة بأن اللاعب البالغ 37 عامًا لن يرحل في الشتاء، بسبب قلة المهتمين بخدماته.

كما أن نسبة رحيله انخفضت بعدما أخبرت إدارة النادي مدرب الفريق الهولندي تن هاغ بأنها لا تنوي جلب المزيد من التعاقدات في يناير.

ويعاني رونالدو هذا الموسم من الجلوس على دكة بدلاء الفريق، كما غابت حاسته التهديفية إذ سجل هدفًا وحيدًا وصنع آخر خلال 9 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقال تن هاغ مؤخرًا عن لاعبه: أعتقد أن عدم الدفع به عندما نتأخر 4-0 (أمام مانشستر سيتي) هو بمثابة احترام له ، لا علاقة بذلك بما يحدث في المستقبل، وما يحدث في يناير القادم أو العام المقبل .

وأضاف المدرب الهولندي: إنني لا أراه حزينا، إنه سعيد، ويتدرب بشكل جيد. الجميع يتدرب جيدا. هناك روح طيبة تسود الفريق.

وختم: ليس سعيدًا لأنه لم يلعب يوم الأحد، لا تفهموني بشكل خاطئ، لكن السؤال كان حول مزاجه في التدريبات، حيث يكون سعيدًا.