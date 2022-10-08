اتحاد جدة يصعد للمركز الثاني بنقاط الفتح

تغلب الاتحاد على ضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدف يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وتقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو في الدقيقة 32، قبل أن يدرك ماجد كنبه التعادل للفتح في الدقيقة 61.

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وفي الدقيقة 69 سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يختتم إيغور كورونادو ثلاثية فريقه في الدقيقة 86.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الشباب، فيما تجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز العدالة على ضيفه الفيحاء 2 - 1.

وتقدم العدالة عن طريق فواز الطريس في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك أنتوني نواكايمي التعادل للفيحاء في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 65 سجل كريستوفر غونزاليس الهدف الثاني للعدالة.

ورفع العدالة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الخامس عشر.