إطلاق اسم لاعب التنس ديوكوفيتش على "حشرة"

أعلن علماء صرب اكتشافهم نوعاً جديداً من الحشرات قرروا إطلاق اسم نوفاك ديوكوفيتش عليه تكريماً لبطل كرة المضرب، وذلك لتمتّع الحيوان الصغير بصفتي السرعة والصمود.
وعُثر على حشرة دوفاليوس ديوكوفيتشي داخل كهف يقع في أحد الجبال غرب صربيا، على ما أوضح لوكالة فرانس برس نيكولا فيزوفيتش، وهو أحد أعضاء الفريق الذي حقق هذا الاكتشاف.
وقال الأستاذ في كلية علوم الأحياء في بلغراد، إنّ الكائن المُكتشف هو عبارة عن حشرة صغيرة عمياء بصورة تامة وتفتقد للمادة التي تعطي الجلد لوناً، فيما تتمتع بأرجل طويلة وقرون استشعار طويلة جداً.
وقرّر الباحثون منح الحشرة اسم البطل الصربي الحائز 21 لقباً في البطولات الكبرى لكرة المضرب، بسبب خصائص السرعة والصمود والقوة والمرونة التي تتميّز بها.
وقال فيزوفيتش إنّ الحشرة: تمثل مفترساً يعيش تحت الأرض بينما نوفاك هو بمثابة مفترس في ملاعب التنس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشكل فيها نوفاك ديوكوفيتش مصدر إلهام للعلماء.
ففي السنة الفائتة، أُطلق على حلزون من نوع حلازين المياه العذبة اكتُشف في مونتينيغرو اسم ترافونيانا ديوكوفيتشي.
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