إنجلترا تكرم الراحل ليزلي بعد 97 عاما من حرمانه من تمثيل بلاده

كرم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم جاك ليزلي، أول لاعب أسود يتم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، وذلك عقب وفاته بعد أن تم حرمانه من تمثيل المنتخب الوطني بسبب إرثه.



وتم اختيار ليزلي، الذي سجل 137 هدفا في 400 مباراة مع بليموث أرغيل، للانضمام لتشكيلة منتخب إنجلترا لمواجهة أيرلندا في عام 1925، لكنه لم يستطع الظهور مع المنتخب على الإطلاق.



وكشف نادي بليموث النقاب عن تمثال ليزلي، الذي توفي عام 1988، خارج ملعب هوم بارك يوم الجمعة.



وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة في بيان: واجه (ليزلي) الشدائد بسبب لون بشرته ولم يكن يتم اختياره (للانضمام للمنتخب) ولم يلعب أبدا مع منتخب بلدنا.



وتابع: لذلك يسعدنا تكريمه تقديرا لمسيرته ومساهمته في لعبتنا والمجتمع بشكل عام ولتصحيح هذا الخطأ التاريخي.



لم يتم اختيار ليزلي للانضمام إلى منتخب إنجلترا مرة أخرى واستمر هذا الأمر حتى عام 1978 عندما بات فيف أندرسون أول لاعب أسود يلعب مع المنتخب الأول.

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