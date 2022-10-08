روني عن رونالدو: الزمن يؤثر علينا جميعاً

حث وين روني مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي في الفريق الإنجليزي على التحلي بالصبر واغتنام الفرص التي تتاح له إلى أقصى درجة بينما يسعى لشق طريقه نحو العودة إلى التشكيلة الأساسية للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك رونالدو أساسيا من البداية مع يونايتد سوى في مباراة واحدة بالدوري الممتاز هذا الموسم، ما أثار تكهنات بإمكانية انتقاله إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة رغم أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ يؤكد أنه لا يزال ضمن خطته للموسم الحالي.

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وقال روني الذي لعب في صفوف يونايتد ما بين 2004 و2009 إن رونالدو (37 عاما) الذي يلعب ليونايتد لفترة ثانية لن يتقبل الغياب عن تشكيلة البداية الأساسية كما يحدث حاليا.

وأضاف روني مدرب دي.سي يونايتد الأمريكي للصحفيين يوم الجمعة: كريستيانو وليونيل ميسي هما من أفضل من مارس اللعبة على الإطلاق. لكن في النهاية الزمن يؤثر علينا جميعا.

وتابع: فهو على سبيل المثال بالتأكيد ليس نفس اللاعب عندما كان عمره 22 أو 23 عاما. الوضع صعب بالنسبة له.

وأضاف: بسبب معرفتي له فإن الجلوس على مقاعد البدلاء أمر صعب عليه، وأنا على ثقة بأنه إذا تحلى بالصبر فإنه سيحصل على فرصته من جديد وسيتعين عليه اغتنام هذه الفرصة ومحاولة العودة من جديد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 12 نقطة من سبع مباريات وسيلتقي مع إيفرتون يوم الأحد.