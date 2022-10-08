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ميلان
وحقق ميلان فوزه السادس هذا الموسم

ميلان يُسقط يوفنتوس ويقاسم نابولي وأتالانتا صدارة الدوري

ميلانو - د ب أ
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اقتسم ميلان حامل اللقب صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نابولي وأتالانتا، بفضل فوزه المثير على ضيفه يوفنتوس 2 - صفر يوم السبت بالمرحلة التاسعة.

وعلى ملعب سان سيرو، تقدم المدافع الإنجليزي فيكايو توموري بهدف لميلان في الدقيقة 45 ثم أضاف المهاجم الإسباني ابراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة ليقتسم الصدارة مع نابولي وأتالانتا، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن، بعد أن مني بالهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

وبإمكان نابولي وأتالانتا الابتعاد مجددا بالصدارة، حيث يلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه كريمونيزي كما يخرج أتالانتا لمقابلة مضيفه أودينيزي.

وحقق ميلان فوزه السادس هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة.

والتقى ميلان ويوفنتوس في 199 مواجهة سابقة بالدوري الإيطالي حيث فاز يوفنتوس 77 مرة مقابل فوز ميلان في 59 مباراة وانتهت 63 مواجهة بينهما بالتعادل.

كما التقى الفريقان في 229 مواجهة من قبل على مستوى كافة المسابقات حيث فاز يوفنتوس في 90 مباراة مقابل 66 انتصارا لميلان وانتهت 73 مواجهة بينهما بالتعادل.

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