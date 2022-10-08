نجم ليفربول يكشف نصيحة صلاح له المتعلقة بطعامه

كشف هارفي إليوت نجم ليفربول الإنجليزي الصاعد عن نصيحة زميله الدولي المصري محمد صلاح له والمتعلقة بنظام الأول الغذائي.

وأظهر لاعب خط الوسط الذي انضم لكتيبة يورغن كلوب بعمر 16 عامًا، أهميته لوصيف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وذلك عقب عودته من إصابة بالغة في كاحل قدمه.

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وقال إليوت لصحيفة "ذا تايمز": فرصة التعلم من كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق الحالية كبيرة، وهذا أمر رائع، جميعهم يريدون مني تقديم الأفضل، على سبيل المثال صلاح قدم لي نصيحة تتعلق بالخبز.

وتابع: صلاح ليس من الأشخاص الذين يقولون لك يجب أن تفعل هذا أو ذاك، إنه فقط يقدم لك نصائح ويتركك لتفكر بها.

وأضاف: وجبة إفطاري تتكون عادة من الخبز بالفاصوليا أو الأفوكادو. لقد أكلت الخبز في الصباح، لكن هذا كان خبزًا أبيض. الآن قمت بتغييره إلى الخبز البني، وهو أكثر صحة وفقًا لنصيحة صلاح.

وختم: حينما قال لي ذلك، قلت في رأسي ما الذي يتحدث عنه إنها فقط وجبة إفطار، لكن حينما تفكر بالأمر سترى أن تلك الأمور الصغيرة هي من صنعت ما صلاح عليه الآن.

وسجل إليوت هدفًا وحيدًا خلال 11 مباراة شارك بها بجميع المسابقات هذا الموسم.