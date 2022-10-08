"الرائحة الكريهة" منعت روبن من الانتقال لمانشستر يونايتد

كشف ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد الأسبق أن الهولندي آرين روبن رفض عرضًا للانتقال إلى قطب مدينة مانشستر الأحمر وانتهى به الحال في تشيلسي لسبب غريب.

ولعب روبن لصفوف تشيلسي بين عامي 2004 و2007 قادمًا إليه من أيندهوفن الهولندي، وفاز مع "البلوز" بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ولقبين لكأس الاتحاد، ودرع المجتمع.

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وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ستار": يا له من لاعب، روبن كان عظيمًا، كان يجب علينا أن نوقع معه في مانشستر يونايتد.

وتابع: أعتقد أنه ذهب إلى ملعب تدريباتنا وزار المنشآت، تجول بها لكن كان هناك رائحة كريهة تفوح بها، لم تعجبه فرحل وانتقل إلى تشيلسي.

وختم: لم أصدق هذا، كان سيكون مؤثرًا معنا.

وفاز روبن بثمانية ألقاب في الدوري الألماني، وخمس كؤوس ألمانية، ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وسجل في شباك مانشستر يونايتد العديد من الأهداف المذهلة.