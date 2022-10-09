الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري بعقر داره ويقترب من دور المجموعات

تقدم الأهلي المصري خطوة جيدة للغاية نحو التأهل لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 - صفر على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي، يوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وكان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة التي أقيمت على ملعب (مصطفى بن جنات) بمدينة المنستير التونسية، وأضاع أكثر من فرصة محققة على مدار شوطي المباراة في الوقت الذي اتسم خلاله أداء لاعبي فريق الاتحاد المنستيري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، بالحذر الشديد.

مادة اعلانية

وتقمص محمد عبدالمنعم دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي ستقام بملعبه الأسبوع المقبل، من أجل حجز مقعده في دور المجموعات.

في المقابل، أصبح يتعين على الاتحاد المنستيري، الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل، من أجل استكمال مسيرته في المسابقة.

يذكر أن الفريق الخاسر سوف ينتقل للعب في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).