الزمالك يقترب من دور المجموعات بفوزه على بطل بورندي

اقترب الزمالك من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه فلامبو دوسنتر بطل بوروندي في ذهاب دور 32 يوم الأحد.



وأقيمت المباراة على استاد برج العرب في الاسكندرية بعد موافقة نادي فلامبو على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.



وستقام مبارة العودة يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.



وجاء هدف الزمالك والمباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق من ضربة رأس للمدافع حسام عبد المجيد إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد (زيزو) ليرتقي عبد المجيد ويحول الكرة برأسه إلى سقف المرمى.



وهيمن الزمالك على المباراة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى فلامبو الذي نجح في إغلاق دفاعه وأفسد هجمات ضيفه.



وأتيحت لفلامبو فرصتان لتعديل النتيجة في اخر سبع دقائق لكن محمد عبد الغني مدافع الزمالك تدخل لانقاذ مرماه في المرتين.

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