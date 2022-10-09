انتصارات بداية الموسم.. الشباب يتطلع لرقمي الهلال والاتحاد

يتطلع الشباب للوصول إلى رقم جاره الهلال واتحاد جدة بالفوز بالمواجهات السبع الأولى في بداية الموسم، لكن رغبته في تحقيق هذه السلسلة تصطدم بمواجهة قوية حينما يحل ضيفًا على الهلال بملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي.

وبدأت سلسلة انتصارات الشباب بالفوز على الباطن بثلاثية، ثم رباعية في شباك أبها ومثلها في شباك الطائي، أتبعها بانتصار خارج قواعده على العدالة بهدف وحيد، قبل التغلب على الفيحاء والرائد بهدفين لهدف وهدف دون رد.

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وتعد هذه البداية هي الأفضل لـ "الليوث" بدوري المحترفين، سجل بها 15 هدفا بينما اهتزت شباكه مرة واحدة.

وسبق الشباب في تحقيق 7 انتصارات متتالية في بداية الموسم الاتحاد في 2014-2015 والهلال موسم 2018-2019.

وبدأ الاتحاد الموسم الذي توّج النصر في نهايته بطلًا بالفوز على الفيصلي ثم الفتح والشعلة، وضم العروبة ونجران والرائد لقائمة ضحاياه، وجاء الانتصار السابع على حساب الخليج قبل أن يخسر من النصر في الرياض بالأسبوع الثامن من عمر المسابقة.

ويمتلك الهلال الانطلاقة الأفضل بدوري المحترفين بالفوز في 9 مباريات متتالية موسم 2018-2019، بدأها بالفيحاء والرائد والباطن، ثم الفتح والاتفاق والشباب والاتحاد، وأخيرًا القادسية والوحدة، قبل أن يوقف هدف حسين آل منصر القحطاني لاعب الفيصلي في الدقيقة والأخيرة سلسلة انتصارات الفريق العاصمي ويظفر بنقطة لفريقه بالأسبوع العاشر.