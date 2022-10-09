إيطاليا حاملة اللقب تواجه إنجلترا بتصفيات أوروبا 2024

أوقعت قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم والتي سحبت يوم الأحد في فرانكفورت الألمانية، منتخب إيطاليا حامل اللقب في مواجهة نظيره الإنجليزي في تكرار لمواجهتهما في نهائي النسخة الأخيرة من البطولة العام الماضي.

وتوجت إيطاليا باللقب القاري في 2021 بعد الفوز 3-2 على إنجلترا بركلات الترجيح في استاد ويمبلي اللندني الشهير وأوقعتها قرعة تصفيات النسخة المقبلة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطا.

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وفي المجموعة الثانية ستتنافس منتخبات هولندا البطلة السابقة وفرنسا بطلة العالم الحالية واليونان بطلة نسخة 2004 وأيرلندا وجبل طارق.

وشملت القرعة 53 اتحادا وطنيا بينما ضمنت ألمانيا الظهور في النهائيات بصفتها صاحبة الضيافة.

ولم تشمل القرعة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الإيقاف على جميع الفرق الروسية في حين كانت روسيا البيضاء ضمن القرعة رغم مساندتها روسيا في هذه الحرب.

وستنافس روسيا البيضاء في التصفيات ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات سويسرا وإسرائيل ورومانيا وكوسوفو وأندورا.

وأوقعت القرعة منتخب النرويج الذي يقوده نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب إسبانيا البطل السابق ثلاث مرات واسكتلندا وجورجيا وقبرص.

وقال مدرب النرويج ستوله سولباكن: لقد تجنبنا مواجهة فرنسا وإنجلترا وصربيا، يتعين علينا أن نكون سعداء بذلك لكن كان من الممكن أن يكون حظنا أفضل أيضا.

وستقام التصفيات ما بين مارس ونوفمبر 2023 بينما يقام ملحق التصفيات في مارس 2024.

وسيتأهل لنهائيات البطولة مباشرة أول فريقين في كل مجموعة على أن تصعد الفرق الثلاثة الأخرى من خلال ملحق التصفيات بعد ذلك.

وستقام النهائيات بمشاركة 24 منتخبا في 10 ملاعب ألمانية.