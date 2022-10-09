إيغالو في الدوري السعودي.. الأخطر منذ الدقيقة الأولى

يعد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال هو اللاعب الأخطر بالدوري السعودي منذ قدومه إلى السعودية عقب إعارة قصيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ ساهم في أهداف أكثر من أي لاعب آخر خلال تلك الفترة.

ويستعد النيجيري لقيادة هجوم الهلال أمام فريقه السابق الشباب يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

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وانتقل هداف واتفورد وتشيزينا وغرناطة الأسبق إلى الدوري السعودي في فبراير 2021، قضى قرابة العام مع أبيض العاصمة قبل أن ينتقل إلى جاره الأزرق.

وساهم إيغالو في 45 هدفًا منذ المشاركة الأولى له بالمسابقة المحلية خلال 50 مباراة، وهو الأكثر من حيث المساهمات وخوض المباريات.

وبموسمه الأول في المسابقة، ظهر إيغالو 13 مرة بقميص "الليوث"، سجل 9 أهداف في شباك النصر والعين والفيصلي بواقع هدف واحد، وهز شباك ضمك والاتفاق والوحدة بـ3 ثنائيات، ومرر 3 تمريرات حاسمة لزملائه أمام أهلي جدة والاتفاق والعين.

وأحرز البالغ من العمر 33 عامًا، 24 هدفًا بموسم 2021-2022 اقتسمها بين الشباب والهلال بواقع 12 لكليهما، توّجته هدافًا للمسابقة، بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة خلال 31 مواجهة.

وشارك إيغالو في جميع مباريات فريقه بالموسم الحالي، ساهم بـ4 أهداف خلال 6 مباريات، هز شباك الخليج والفيحاء والوحدة، وصنع هدفًا أمام الأول.