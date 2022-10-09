قمة الأهلي والزمالك بالجولة 14 وتحديد موعد انطلاق الدوري

ستقام قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بين الأهلي والزمالك في الجولتين 14 و31 من الموسم الجديد، فيما يصطدم الأهلي البطل التاريخي للمسابقة مع الإسماعيلي في الجولة الأولى بعد سحب قرعة موسم 2022-2023 يوم الأحد.
وأقيمت قرعة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 في أحد فنادق القاهرة وقد كرمت الرابطة خلال حفل القرعة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كأحد رموز وهدافي الدوري.
وقد تسلم الجائزة عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم نيابة عن الخطيب أحد الهدافين التاريخيين للبطولة.
وقالت الرابطة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن البطولة ستنطلق 18 أكتوبر الحالي بمباريات الأسبوع الأول، حيث يلتقي الزمالك حامل اللقب مع سموحة وإنبي مع بيراميدز في أبرز مباريات الجولة بالإضافة لقمة الأهلي والإسماعيلي.
وستكون مباراة القمة في الجولة 14 على أن تقام مباراة العودة في الجولة 31.
وتم السماح بحضور ستة آلاف مشجل لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة الموسم الماضي.
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