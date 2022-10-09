قمة مرتقبة بين الهلال والشباب بالدوري السعودي

سيواجه الشباب، المتصدر بعلامة نجاح كاملة، أول اختبار حقيقي لقدرته على تحقيق اللقب المحلي لأول مرة منذ 2012 عندما يواجه الهلال بطل آخر ثلاثة مواسم في قمة مرتقبة يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري "روشن" السعودي.

وحقق الشباب أفضل انطلاقة بتاريخه بدوري المحترفين بالفوز في أول ست مباريات، وسجل في هذه السلسلة 15 هدفا بينما اهتزت شباكه مرة واحدة.

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وابتعد الشباب بالصدارة بفارق أربع نقاط عن الاتحاد والتعاون وخمس نقاط عن النصر والهلال صاحب المركز الخامس.

وتغلب الفريق العاصمي على الباطن وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والرائد، لكن المدرب الإسباني فيسنتي مورينو رفض التقليل من هذه السلسلة.

وأبلغ الصحافيين: الفوز في أول ست جولات ليس سهلا كما ارتفع سقف طموح الفريق والجماهير، هذا يمنحنا الثقة لكن يجب أن نتطور في بعض الأمور.

وتعرض الهلال لضربتين متتاليتين بالخسارة من التعاون ثم التعادل مع الاتفاق بعد بداية قوية شهدت أربعة انتصارات، وبدا متأثرا بغياب لاعبين بارزين.

لكن مورينو أقر بأن الهلال "أكثر فريق يقلقه لأنه بطل دائما".

ونال الهلال دفعة معنوية بتعافي لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويار والجناح البرازيلي ماتيوس بيريرا من الإصابة قبل القمة.

ووعد المهاجم صالح الشهري بعودة الهلال لدرب الانتصارات بدءا من مواجهة الشباب.

وقال بعد التعادل مع الاتفاق بدون أهداف: نعتذر للجماهير لكننا نعدهم بالفوز على الشباب المتصدر، الغيابات ليست مؤثرة لأن مستويات اللاعبين متقاربة.

ويدرك مدرب الهلال رامون دياز أن الخسارة ستبعده كثيرا عن السباق نحو اللقب الرابع على التوالي، رغم أن بطل آسيا أثبت في الموسم الماضي قدرته على تعويض فارق 16 نقطة مع الاتحاد.

ويستضيف الرائد صاحب المركز الثامن نظيره الطائي الذي يحتل المركز السادس، ويسعى الأول للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة من المتصدر الشباب بالجولة الماضية، فيما يأمل الطائي استغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز العريض على الخليج وموصلة سلسلة الانتصارات.

ويحل الباطن الذي يمتلك في رصيده نقطة وحيدة حتى الآن ضيفًا على الوحدة صاحب المركز الـ12 والذي يتطلع لتحقيق فوزه الأول منذ 3 مباريات.