مواجهة أودينيزي وأتالانتا تنتهي لصالح نابولي

انتهت المواجهة المرتقبة بين أودينيزي وضيفه أتالانتا لصالح نابولي، وذلك بعد تعادلهما 2-2 في لقاء تقدم خلاله الضيوف بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أتالانتا في طريقه لفوزه السادس في آخر سبع مراحل والسابع هذا الموسم من دون أي هزيمة، بعد تقدمه بهدفين نظيفين ما كان سيخوله الانفراد في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي، وذلك بانتظار لقاء الأخير مع مضيفه كريمونيزي لاحقاً.

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لكن أودينيزي الذي خاض اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية، عاد من بعيد وأنقذ نقطة ليتجنب هزيمة ثانية للموسم بعد التي تلقاها افتتاحاً أمام ميلان حامل اللقب 2-4 في 13 أغسطس.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول متقدماً بهدف النيجيري-الإنجليزي أديمولا لوكمان بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل (36)، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من ديستيني أودوجي (56).

وقلص الإسباني جيرار ديلوفيو الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 67 من ركلة حرة، ثم نجح الأرجنتيني نيهوين بيريس في خطف التعادل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (78)، مانحاً فريقه نقطته العشرين في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ميلان حامل اللقب ونابولي، فيما تصدر أتالانتا موقتاً بانتظار ما ستؤول اليه نتيجة الفريق الجنوبي.