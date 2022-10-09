نابولي يفوز على كريمونيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 2-2، وفوز مونزا على سبيزيا 2 - صفر، وساليرنيتانا على فيرونا 2 - 1، وتعادل تورينو مع إمبولي 1-1.
وسجل أهداف نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 76، وهيرفينغ لوزانو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وماتياس أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
فيما سجل هدف كريمونيزي الوحيد سيريل ديسرس في الدقيقة 47.
ورفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
-
مواجهة أودينيزي وأتالانتا تنتهي لصالح نابوليانتهت المواجهة المرتقبة بين أودينيزي وضيفه أتالانتا لصالح نابولي، وذلك بعد تعادلهما 2-2 في لقاء تقدم خلاله الضيوف بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة ... رياضة
-
ميلان يُسقط يوفنتوس ويقاسم نابولي وأتالانتا صدارة الدورياقتسم ميلان حامل اللقب صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نابولي وأتالانتا، بفضل فوزه المثير على ضيفه يوفنتوس 2 - صفر يوم السبت بالمرحلة التاسعة.وعلى ... رياضة
-
سباليتي عقب الفوز الكبير لنابولي على أياكس: مارادونا سيكون فخوراأبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي سعادة بالغة إثر الفوز الكبير للفريق على مضيفه أياكس الهولندي 6 - 1 يوم الثلاثاء في دوري أبطال ... رياضة