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رفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب

نابولي يفوز على كريمونيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

نابولي - د ب أ
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استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 2-2، وفوز مونزا على سبيزيا 2 - صفر، وساليرنيتانا على فيرونا 2 - 1، وتعادل تورينو مع إمبولي 1-1.

وسجل أهداف نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 76، وهيرفينغ لوزانو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وماتياس أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدف كريمونيزي الوحيد سيريل ديسرس في الدقيقة 47.

ورفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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