حضور كبير للنجوم في بطولة "ليف غولف" في جدة

يشارك الأميركي داستن جونسون ومواطنه هارولد فارنر والأيرلندي الشمالي جرايم ماكداويل مع قائمة من النجوم في "بطولة ليف غولف إنفايتيشونال جدة" التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر الجاري.

وتمكن كل من جونسون وماكداويل وفارنر من تحقيق نجاحات سابقة على أرض السعودية، حيث توجوا لقب "بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" أعوام 2019 و2020 و2022 على التوالي، وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل كبير في تقديمهم لنتائج إيجابية في منافسات البطولة العالمية التي يشارك فيها إلى جانبهم 45 من نخبة لاعبي الغولف في العالم.

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وعقد مؤتمر صحافي صباح يوم الأربعاء في ملعب ونادي رويال غرينز بمشاركة الثلاثي وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، حيث صرّح ماكداويل قائد فريق "كليكس" قائلاً: إنه ملعب غولف رائع، وتأثير الرياح عليه يجبرك على اللعب بطرق مختلفة ويتطلب منك مجهوداً إضافياً، ويجب عليك توجيه ضرباتك بشكل مستقيم لتتمكن من إحراز أكبر عدد من الضربات تحت المعدل، وتمكنت في السابق من اللعب بشكل جيد هنا وسط الرياح الشديدة لذا أتطلع لتكرار هذا الأمر في بطولة ليف غولف جدة.

في حين قال جونسون قائد فريق "فور أيسز" الذي يتصدر ترتيب منافسات الفرق بأربع انتصارات في 6 بطولات: كما ذكر غرايم (ماكداويل) يعجبني تأثير الرياح على المنافسات في هذا الملعب في الفترة المسائية، ويجب على ضرباتك أن تكون ذات جودة عالية وتحديداً في الضربات طويلة المدى حيث تعتبر مساحة الضرب ضيقة جداً، وإذا لم تتمكن من ذلك فسوف تواجه صعوبة في السيطرة على كرة الغولف.

وعبّر نجم فريق "نيبلِكس" فارنر عن أهمية الفوز بالنسبة له ولفريق حيث قال: الأمر واضح بكل تأكيد، نرغب في الفوز ببطولة ليف غولف جدة، وباختصار أنت تلعب دائماً لتحقيق الفوز. يجب عليك اللعب بشكل جيد حتى يتمكن فريقك من تحقيق نتائج إيجابية، لذلك الأمر ممتع حقاً. جميع اللاعبين في البطولة يحبون التنافس، ونظام الفرق يمنح الأمر بُعداً ممتعاً بشكل أكبر.