دوري أبطال أوروبا.. كلوب بروج إلى ثمن النهائي

بلغ كلوب بروج البلجيكي الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعودته بتعادل ثمين من أرض مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-صفر يوم الأربعاء في مدريد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2-صفر الأسبوع الماضي، فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط أمام كل من باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

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ولفت كلوب بروج الانظار هذا الموسم في المسابقة القارية بفوزه في مبارياته الثلاث بالاضافة الى تعادله اليوم من دون ان تتلقى شباكه اي هدف.

وفرض حارس بروج الدولي سيمون مينيوليه نفسه نجما للمباراة لانقاذ مرماه لأكثر من كرة خطرة وتحديدا في الشوط الاول.

كان اللعب سجالا في مطلع المباراة وكانت الفرصة الاولى لمهاجم اتلتيكو مدريد الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الذي سدد كرة سيطر عليها الحارس مينيوليه (13)، ثم رأسية من اللاعب ذاته ضعيفة التقطها الحارس بسهولة (15).

والغى الحكم هدفا لساوول نيغيس بداعي تسلل زميله الأرجنتيني أنخل كوريا (23).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبروج قبل ان يتراجع عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لخطأ على احد لاعبي اتلتيكو (40).

وفي الشوط الثاني لم يشكل اي من الفريقين خطرا حقيقيا على الرغم من محاولات اتلتيكو مدريد المتكررة نحو مرمى الفريق البلجيكي.

وطرد الحكم مهاجم بروج الغاني كمال سواه لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية قبل نهاية المباراة بثماني دقائق من دون ان يتمكن فريق العاصمة الاسبانية من استغلال النقص العددي في ما تبقى من الوقت.

يذكر ان كلوب بروج لم يفز خارج ملعبه على منافس اسباني في تاريخه وكانت اخر مباراة له على الاراضي الاسبانية ضد ريال مدريد وانتهت بالتعادل 2-2 في اكتوبر عام 2019.