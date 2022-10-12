دي بروين: سنواجه ليفربول وهو في أفضل مستوياته

كشف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، أنه يتوقع أن يكون ليفربول في أفضل مستوياته، رغم بدايته المتعثرة للموسم، عندما يلتقي الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويحتل ليفربول، وصيف بطل النسخة الماضية من المسابقة، المركز العاشر في الدوري بعد ثماني مباريات بفارق 13 نقطة خلف سيتي ثاني الترتيب.

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وقال دي بروين، الذي صنع تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم: أتوقع أن يكون ليفربول في أفضل حالة ممكنة. بالطبع خسر بعض النقاط، لكنه لا يزال ليفربول وأتوقع أن يقدم أداء جيدا، لا أرى عكس ذلك.

وأضاف: أحب المباريات الكبرى، أحب الأجواء الجيدة. إنها مباراة كغيرها، بالطبع، دائما ما تكون مواجهة أحد فرق المراكز الستة الأولى خارج ملعبك صعبة، أعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا في السنوات القليلة الماضية.

وتعادل الفريقان 2-2 في مباراتيهما في الدوري الموسم الماضي الذي شهد تتويج سيتي باللقب بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

وقال دي بروين: إنه فريق يتقدم للهجوم تارة ويتراجع تارة أخرى، ونحن فريق يسيطر على المباراة بصورة أكبر، لذا فإذا كان بمقدورك السيطرة على أسلوب اللعب هذا، فربما تزداد فرصك.