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رينارد
الفرنسي هيرفي رينارد

رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر أبوظبي

العربية.نت
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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد عن القائمة المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم.

وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الثالثة 5 مباريات ودية أمام كلًا من مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وأخيرًا بنما.

واستدعى رينارد 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

وخاض الفريق 4 وديات سابقة أمام منتخبات فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وأميركا.

ووقع المنتخب في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

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