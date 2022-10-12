سائق دراجات نارية يفارق الحياة بعد الاصطدام بزميله في حادث

فارق سائق الدراجات النارية الهولندي فيكتور ستيمان، الحياة بعد تعرضه لحادث يوم السبت الماضي خلال المشاركة في سباق "سوبرسبورت 300" في البرتغال.

واصطدم ستيمان (22 عاما) مع خوسيه بيريز جونزاليس زميله بفريق كاواساكي، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

مادة اعلانية

وذكر بيان لعائلة ستيمان: حدث ما يخشى منه والدا أي متسابق بالدراجات النارية دائما. فيكتور لم يتمكن من الفوز بالسباق الأخير.

وأضاف البيان: رغم الفقدان والحزن العميق، نحن فخورون بأن نعلن لكم أن بطلنا، ولدى وفاته، نجح في إنقاذ خمسة أشخاص آخرين عبر التبرع بأعضائه.