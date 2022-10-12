فرض عقوبة تأديبية على سيرجيو راموس

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أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن لجنتها التأديبية أوقفت قطب الدفاع الإسباني لنادي باريس سان جيرمان سيرجيو راموس ثلاث مباريات بينها واحدة مع وقف التنفيذ.
وأدانت اللجنة القائد المخضرم السابق لنادي ريال مدريد (36 عاما) بتوجيه كلمات نابية الحكم بيار غايوست في المباراة ضد المضيف رينس يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري عندما طرد في الدقيقة 42 وذلك للمرة الـ28 في مسيرته الاحترافية.
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وسيغيب راموس عن الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد في ملعب بارك دي برانس، والرحلة إلى أجاكسيو في 21 أكتوبر الحالي.
ويشكل إيقاف راموس ضربة موجعة لمدرب سان جيرمان كريستوف غالتييه المحروم من خدمات بريسنل كيمبيمبي والظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش بسبب الإصابة.
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