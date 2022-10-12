قائمة المنتخب السعودي.. المولد الهداف والعابد "الأقدم"

يعد فهد المولد لاعب الشباب الحالي هداف قائمة المنتخب السعودي التي ستسافر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي قبل كأس العالم، بينما كان زميله نواف العابد هو أقدم لاعب يشارك مع الفريق الأول من الجيل الحالي.

وأعلن الفرنسي رينارد قائمة مكونة من 32 لاعبًا للاتحاق بالمعسكر الذي يبدأ 17 أكتوبر الجاري لخوض 5 مباريات ودية أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وأخيرًا بنما.

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وشهدت القائمة عودة 7 لاعبين مجددًا لم يتواجدوا بمعسكر مدينة أليكانتي الإسبانية الأخير لمواجهة الإكوادور وأميركا وديًا هم محمد البريك وعبد الإله المالكي وعبد الله عطيف وعبد الرحمن العبود وأيمن يحيى وعبد الله الحمدان وصالح الشهري، كما انضم الوافد الجديد عبد الله رديف للمرة الأولى.

ويبلغ سلمان الفرج 33 عامًا وشهرين و11 يومًا، وهو أكبر لاعب بالقائمة الحالية، بينما عبد الله رديف البالغ من العمر 19 عامًا و8 أشهر و22 يومًا هو الأصغر.

وبقيمة تصل إلى 3 ملايين ونصف اليورو يتواجد سلطان الغنام ظهير النصر في المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بين اللاعبين الحاليين يليه سالم الدوسري بـ2.8 مليون يورو.

ويمتلك فهد المولد سجلًا مميزًا، إذ يعد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بـ71 مباراة، يليه سلمان الفرج بـ 64 لقاء، بينما لم يظهر الحارس نواف العقيدي وعبد الله رديف في أي دقيقة من قبل.

كما يُعتبر المولد الأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية، إذ زار شباك الخصوم 17 مرة، ويأتي سالم الدوسري في المرتبة الثانية بـ16 هدفًا.

أما نواف العابد صاحب الـ50 مباراة دولية، فهو أول لاعب من الجيل الحالي وأقدمهم مشاركة مع المنتخب الأول، حينما شارك في 29 مايو 2010 بخسارة السعودية الودي من إسبانيا بثلاثة أهداف لهدفين تحت قيادة البرتغالي بيسيرو، خلال اللقاء الذي أقيم بالنمسا.