هنري يهاجم مبابي: باريس سان جيرمان أكبر منه

انتقد الفرنسي تييري هنري مواطنه كيليان مبابي بسبب الشائعات المنتشرة حول رغبة الأخير في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب لعبه في مركز المهاجم الصريح بجانب "وعود كاذبة" حصل عليها من إدارة النادي.



وذكرت تقارير صحفية في فرنسا وإسبانيا أن مبابي البالغ عمره 23 عاما، والذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعدما كان قريبا من الانضمام لريال مدريد في الموسم الماضي، يرغب في الرحيل عن بطل فرنسا في يناير المقبل.



ونفى باريس سان جيرمان أن يكون مبابي قد طلب الرحيل عن الفريق.



وقال هنري لشبكة "سي.بي.إس": لا أحد يرغب في أن يسلط الناس الضوء على الجوانب التي لا يجيدها في اللعب. أنت فقط لا تحب ذلك.



ويلعب مبابي كمهاجم صريح في خطة 3-4-3 التي يعتمدها كريستوف غالتييه، مع وجود ليونيل ميسي ونيمار على طرفي الملعب، مما لا يتيح له الحرية التي يحظى بها في منتخب فرنسا حيث يلعب خلف أوليفييه جيرو.



وأضاف هنري مهاجم أرسنال وفرنسا السابق: مصلحة النادي أكبر من أي فرد، لكن هل يجعلونه يشعر بأن النادي هو الشيء الأهم أم جعلوه يشعر أنه أهم من النادي نفسه؟.



وضرب هنري، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفا، المثل بتجربته مع برشلونة.



وشرح: سأحكي قصتي. لم أحب اللعب على الطرف في برشلونة. كرهت ذلك. لكني فعلته من أجل الفريق، لم أحب ذلك حتى بعد 100 مباراة، لا أعلم عدد أهدافي مع فرنسا، كان لزاما علي أن ألعب على اليسار. لم أسمع أي شخص يقول يا لها من لفتة طيبة أن تذهب لليسار بدلا من لاعبين لديهم أهداف ومباريات أقل.



وختم: هناك قاعدة واحدة: إذا طلب منك المدرب أن تفعل شيئا، فعليك فعله.



وبدا مبابي غير منزعج من الشائعات، حين سجل هدفا في تعادل باريس سان جيرمان 1-1 على ملعبه مع بنفيكا يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.



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