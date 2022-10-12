يناير 2023.. السوبر الأرجنتيني في أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة العاصمة الإماراتية لكأس السوبر الأرجنتيني في يناير من العام المقبل 2023.

وتأتي تلك الخطوة ضمن اتفاقية استراتيجية بين المجلس والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تمتد لأربع سنوات.

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وانطلقت بطولة كأس السوبر الأرجنتيني بـ2012، لُعب منها 8 نسخ فقط، ويعد ريفير بليت أكثر من فاز بها في مناسبتين سابقتين.

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي ستستضيف معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لكأس العالم 2022، وبرنامجه الذي يتضمن مجموعة من المباريات الودية في نوفمبر المقبل يختتمها بلقاء المنتخب الإماراتي في 16 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد.

