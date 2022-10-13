أرسنال يحافظ على انطلاقته المثالية بالدوري الأوروبي

واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تغلبه 1 - صفر على مضيفه بودو غليمت النرويجي، يوم الخميس، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعزز أرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع أيندهوفن الهولندي.

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في المقابل، تجمد رصيد بودو غليمت عند 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف أيندهوفن، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع ضيفه زيورخ السويسري في وقت لاحق اليوم بذات الجولة.

وتقمص بوكايو ساكا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 24، لتزداد حظوظ الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في إنهاء مشواره في المجموعة وهو على قمة الترتيب، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ32 في المسابقة القارية مباشرة.

وضمن فريقا فناربخشه التركي ورين الفرنسي تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة قبل جولتين على ختام دور المجموعات، عقب فوزهما خارج ملعبيهما على آيك لارناكا القبرصي ودينامو كييف الأوكراني على الترتيب.

وفاز فناربخشه 2 - 1 على آيك لارناكا، في حين تغلب رين 1 - صفر على دينامو كييف.

وتصدر فناربخشه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه رين، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما توقف رصيد آيك لارناكا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبعدما ضمن استمرارهما في المسابقة، سوف يقتصر الصراع بين فناربخشه ورين على صدارة المجموعة، من أجل الصعود لدور الـ16 في البطولة، دون خوض دور الـ32، الذي يلتقي خلاله أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي مع الفرق الحاصلة على المركز الثالث في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال بيتيس الإسباني 1 - 1 مع ضيفه روما الإيطالي في المجموعة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين لودوغوريتس رازاغراد البلغاري مع ضيفه هلسنكي الفنلندي في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

وواصل بيتيس انفراده بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما بقي روما في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة خلف لودودريتس صاحب المركز الثاني، الذي ربما ينال المزيد من النقاط في لقائه ضد هلسنكي، القابع في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقدم سانت جيلواز البلجيكي خطوة هامة نحو الصعود لمرحلة خروج المغلوب، عقب تعادله المثير 3 - 3 مع ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي، في المجموعة الرابعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين يونيون برلين الألماني وضيفه مالمو السويدي.

وحافظ سانت جيلواز على انفراد بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه سبورتنج لشبونة، فيما يحتل يونيون برلين المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل مالمو الترتيب بلا رصيد.

وفرض التعادل الإيجابي 2 - 2 نفسه على لقاء فينورد روتردام الهولندي مع ضيفه ميتييلاند الدنماركي، في المجموعة السادسة، التي تقام بها مواجهة أخرى بين لاتسيو الإيطالي وضيفه شتورم غراتس النمساوي اليوم.

واحتل فينورد صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام ميتييلاند، صاحب المركز الثاني، فيما تواجد لاتسيو وشتورم غراتس في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بأربع نقاط.

واقتنص فرايبورغ الألماني ورقة الترشح للأدوار الإقصائية بفضل فوزه الكبير 4 - صفر على مضيفه نانت الفرنسي في المجموعة السابعة، التي شهدت تعادل كارباكا آجدام الأذربيجاني مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وواصل فرايبورغ التحليق في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بانتصاره في كل لقاءاته الأربعة الأولى، فيما رفع كارباكا آجدام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وبقي نانت في المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع أولمبياكوس في المؤخرة بنقطة وحيدة.