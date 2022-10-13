إصابة بن شرقي وغيابه لفترة غير محددة

أعلن نادي الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس، إصابة الجناح المغربي أشرف بن شرقي في العضلة الضامة وغيابه لفترة غير معلومة.

وقال النادي على تويتر: أثبتت نتائج الفحوصات الطبية والأشعة إصابة بن شرقي في العضلة الضامة للساق اليمنى والتي تعرض لها في المباراة الأخيرة.

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وتابع: بذلك سيغيب اللاعب خلال الفترة القادمة لاستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الأول.

وكان الجزيرة تعاقد مع بن شرقي في أغسطس الماضي في صفقة انتقال مجاني من الزمالك المصري.

وكان بن شرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي.