روبرتسون عن صلاح: امنحه فرصًا سيسجل أهدافًا

أكد الأسكتلندي آندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول إنه يأمل أن يمثل الفوز الكبير 7-1 على رينجرز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نقطة تحول للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.



وأرسل ليفربول رسالة قوية للمنافسين بفوزه يوم الأربعاء بعد بداية متعثرة لموسمه المحلي إذ يحتل المركز العاشر بعد ثماني مباريات، على بعد 14 نقطة خلف أرسنال المتصدر.



وقال روبرتسون، الذي لعب أمام رينجرز مباراته الأولى في أكثر من شهر بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، إن ليفربول يحتاج لتكرار هذا الأداء القوي أمام سيتي، ثاني الترتيب.



وأبلغ الصحفيين: نحتاج لاستعادة ثبات المستوى من جديد. هذا ما كنا نفتقر إليه هذا الموسم، لابد أن نمضي قدما. لابد أن نلعب بهذه القوة.



وأضاف: سيتي فريق رائع يحلق عاليا في الوقت الحالي. ستكون مواجهته صعبة. لكن عندما نكون في أفضل حالاتنا نستطيع المنافسة دائما. أي شيء دون ذلك، ستكون أمسية عصيبة.



وكال روبرتسون المديح للمهاجم محمد صلاح بعدما حل بديلا ليسجل ثلاثية من الأهداف في غضون ست دقائق أمام رينجرز، وهي الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا.



ولم يكن صلاح في أفضل حالاته هذا الموسم، إذ سجل هدفين فقط في الدوري، لكن روبرتسون قال إن تألقه أمام رينجرز قد يكون نقطة تحول بالنسبة له.



وقال: هذه قدراته. تعطي مو الفرص وهو سيسجل الأهداف. لذا، سيمده هذا بثقة كبيرة. إنه رائع، لاعب لا يصدق.



وتابع: بالطبع نزل أرضية الملعب وأراد أن يسجل الأهداف. لحسن الحظ أنه أحرز ثلاثية.

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