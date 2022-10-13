طرح كرة "يد الله" لمارادونا في مزاد

طرحت كرة القدم التي كانت بين قدم ويد دييغو مارادونا عندما صدم العالم بأفعاله الجريئة ومهاراته الخاطفة للأنفاس قبل 36 عاما في المكسيك، في مزاد، ومن المتوقع بيعها مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني على الأقل (2.8 مليون دولار).

والكرة المعنية تعود لمباراة دور الثمانية بكأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، حين سجل ماراودنا بعد ست دقائق من الشوط الثاني بلمسة يد ووضع الكرة من فوق الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون لتسكن الشباك، وهو الهدف الذي قال عنه إنه تم بمساعدة "يد الرب".

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وبعد أربع دقائق فقط راوغ مارادونا عددا من لاعبي إنجلترا من منتصف ملعبه ليسجل هدفا ثانيا رائعا يتفوق بانتظام في استطلاعات الرأي باعتباره أعظم هدف في تاريخ كأس العالم.

وستباع الكرة من الحكم التونسي علي بن ناصر الذي أدار المباراة.

وقال بن ناصر: هذه الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمية، يبدو أن الوقت المناسب حان لمشاركتها مع العالم.

وأضاف: آمل أن يكون المشتري في وضع يسمح له بعرضها ومشاركتها مع الجمهور بطريقة أخرى.

وسيدار المزاد بواسطة غراهام بود، وسيعقد في 16 نوفمبر المقبل، ويمكن للمزايدين التسجيل والمزايدة عبر الإنترنت اعتبارا من 28 أكتوبر الحالي.

وبيع القميص الذي ارتداه مارادونا في نفس المباراة مقابل 7.14 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق هذا العام.

وتوفي مارادونا الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم على الإطلاق، في نوفمبر 2020 عن 60 عاما.