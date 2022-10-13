هل يلحق دي ماريا بكأس العالم؟ يوفنتوس يجيب

أشار يوفنتوس يوم الخميس إلى أن الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا سيغيب حتى مطلع نوفمبر بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب دي ماريا خلال هزيمة الفريق الإيطالي 2-صفر من مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وخضع اللاعب البالغ عمره 34 عاما لفحوص اليوم.

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وذكر يوفنتوس في بيان: خضع أنخيل دي ماريا لفحوص هذا الصباح وكشفت عن إصابة بسيطة في العضلات الخلفية بالساق اليمنى.

وأضاف: سيحتاج اللاعب لنحو 20 يوما من أجل التعافي الكامل.

ومن المتوقع أن يشكل دي ماريا جزءا من تشكيلة الأرجنتين في كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر.

وتنافس الأرجنتين بالمجموعة الثالثة وتبدأ مشوارها أمام السعودية يوم 22 نوفمبر قبل مواجهة المكسيك وبولندا.