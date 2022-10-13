اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبابي
علاقة مبابي بفريقه متوترة حاليًا

"لا يتحدث إلينا".. الغضب من مبابي يصل إلى العاملين بسان جيرمان

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحوّل الفرنسي كيليان مبابي من حجر الأساس لمشروع فريقه باريس سان جيرمان، إلى مشكلة رئيسية داخل جدران "حديقة الأمراء"، إذ بدأ اللاعب يفقد تعاطف لاعبي وموظفي النادي يومًا تلو الآخر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة خلال الأيام الماضية، أن العلاقة بين مبابي وناديه متوترة للغاية، وأن اللاعب يرغب في الرحيل بسوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" فإن العمود الفقري لغرفة الملابس بقيادة ثلاثي أميركا الجنوبية ميسي ونيمار وماركينيوس فقدوا التعاطف مع مبابي، ويدعمهم أشرف حكيمي والثلاثي الفرنسي كيمبيمبي ونوردي موكيلي وهوغو إيكيتيكي، بالإضافة إلى مدرب الفريق كريستوف غالتييه.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن علاقة مبابي الجيدة بالمدير الرياضي بالنادي لويس كامبوس لا تزال تحميه.

وأشارت "ليكيب" إلى أن موظفي النادي مستاؤون من طريقة تعامل مبابي مؤخرًا، إذ قال مصدر للصحيفة: أحيانًا يأتي إلى التدريبات وهو مليء بالمرح ويلقي الدعابات ويحيي الجميع، وفي اليوم التالي يكون عابسًا ولا يتحدث مع أحد، هذه طريقته منذ بداية الموسم الحالي.

وشارك كيليان بـ13 مباراة مع فريقه بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور" سفن الحبوب الأوكرانية تصطف قبالة سواحل إسطنبول لعبور "البوسفور"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط