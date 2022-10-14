حارس العدالة: أخاف من هالاند.. وأرتاح مع مدافع أتلتيكو

كشف المونتنيغري ميلان مياتوفيتش حارس مرمى نادي العدالة السعودية أنه يخاف من مقابلة النرويجي إرلينغ هالاند، بينما أكد أنه يرتاح عندما يلعب مع ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال مياتوفيتش لـ"في المرمى": واجهت ليفاندوفسكي وهاري كين مع منتخب بلادي، وكان اللعب أمامهما متعباً، لكني أخشى إرلينغ هالاند الذي لعبت أمامه مباراة دولية.

مادة اعلانية

وزاد: أكثر مدافع شعرت بالراحة معه هو ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يلعب معي في المنتخب الوطني.