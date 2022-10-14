غالتييه للصحافيين حول مبابي: لماذا لا تصدقونني؟

أعرب كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن إحباطه بشأن شائعات انتقال كيليان مبابي التي ظهرت مؤخرا، وتساءل لماذا لا يتم تصديق وجهة نظره؟

خلال أول موسم له في قيادة سان جيرمان، كان على غالتييه أن يتعامل مع التقارير والشائعات التي تفيد بوجود اضطرابات داخل فريقه، وهذا الأسبوع لاحظ صحيفة تدعي من إسبانيا أن مبابي مرة أخرى يفكر في مستقبله بعيدا عن باريس.

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رفض مبابي (23 عاما) الرحيل المحتمل لريال مدريد بشكل مجاني ولكنه ظهر في بعض الأوقات غير سعيد هذا الموسم، وهناك اقتراحات بأنه يرحب بالرحيل عن سان جيرمان في يناير المقبل.

وسخر غالتييه من مثل هذا الحديث، وادعى أن تركيز مبابي في مكانه الصحيح، منصب على تحقيق الفوز لأجل بطل الدوري الفرنسي.

وقبل مواجهة مارسيليا بعد غد الأحد، سئل غالتييه عن كيفية تعامله مع دورة الأخبار المستمرة، والتركيز على الفريق، ومواقف مثل الموقف مع مبابي.

وقال: يجب أن تكون لديك خبرة وأن تكون في سن معين لكي تكون قادرا على إدارة مثل هذه الأشياء.

وأضاف: ما أود قوله، هو أنكم لم تتحدثوا أبدا عن كرة القدم. تسألونني أسئلة كثيرة. أنا لا أتحدث عنكم شخيصا، ولكن أنتم، وسائل الإعلام.

وأردف: تواجدت هنا عدة مرات كمدير فني لسان جيرمان، ولدي شعور أن مباراة بعد مباراة، مؤتمر صحفي بعد مؤتمر صحفي، يجب أن نتحدث لمدة 10 أو 15 دقيقة ولمدة دقيقة واحدة عن كرة القدم. إنها موضوعات بعيدة عن كرة القدم.

وأكد: ما أقوله لكم، لا تصدقونني، لأنكم تكتبون عكسه وتقولون عكسه. سواء كان هذا في صحافة مكتوبة، الراديو، التليفزيون، تقولون عكس ما أقوله.

وواصل: لست هنا للرد على شائعات. للرد على اسئلتكم بشأن كيليان مبابي، هناك شائعات خرجت قبل المباراة (أمام بنفيكا يوم الثلاثاء). ورد بأفضل إجابة. اختير كأفضل لاعب في اللقاء. لعب بشكل جيد، قدم أداء مذهلا وأظهر تضامنه.

ووأكمل: بالنسبة لسؤال هل تحدثت مع كيليان مبابي فيما يتعلق بالشائعات. فالإجابة لا.

وختم: فخور لكوني مدرب باريس سان جيرمان وأن أقود هذه المجموعة من اللاعبين. رجاء، اكتبوا هذا ودعونا نتحدث عن كرة القدم.