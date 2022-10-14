لابورتا لجماهير برشلونة: تشافي يحتاج إلى دفئكم

طالب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجماهير بالحفاظ على ثقتهم في الفريق قبل انطلاق مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد، حيث يسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرضت آمال برشلونة في عبور دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لضربة موجعة بعدما تعادل 3 - 3، ولكن الفوز على ريال مدريد في مباراة يترقبها عالم كرة القدم، سيكون أفضل رد.

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ويدخل برشلونة وريال مدريد المباراة وهم متساوون في عدد النقاط، ويتصدر العملاق الكتالوني ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف.

وحث لابورتا جماهير الفريق بالحفاظ على ثقتهم في تشافي ولاعبيه، وقال لقناة "برشلونة" التليفزيونية: حافظوا على ثقتكم، لدينا فريق تنافسي للغاية، مع لاعبين جيدين للغاية سيجلبون لكم الكثير من الفرح.

وأضاف: قفوا خلف تشافي، يحتاج إلى دفئكم وثقتكم. هذا ما سنعطيه له ونتمنى أن تفعل الجماهير نفس الأمر.

وأردف: لدي ثقة كاملة في تشافي وجهازه، وأيضا في اللاعبين. لدينا فريق رائع وأنا واثق أنه سيجلب الكثير من الفرحة. لدينا فريق سينافس أي فريق في أوروبا.

وأكد: سنعبر هذا. لن نتوقف أبدا عن العمل لتحقيق ما نريده. هذا النادي مر بكل لحظات الانتصارات والاخفاقات خلال سنوات، ولكننا استطعنا العودة. ومازال بإمكاننا فعل هذا، من كل جزء في النادي.

وأوضح لابورتا أهمية مباراة الأحد في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وأكد: نحن نتصدر الدوري وهناك مباراة كبيرة في برنابيو تقف في طريقنا.

وأردف: الكلاسيكو مباراة هامة، من يفوز سيحصل على دفعة معنوية كبيرة، بينما الخاسر سيشعر بالحزن. إنها من نوعية المباريات التي ترغب في مشاهدتها. سندخل المباراة ورؤوسنا مرفوعة، لدينا فريق يمكنه فعل أشياء هناك.

وأكد: أتمنى أن يدافع اللاعبون عن قميص برشلونة بالروح المطلوبة، لأنه في أي وقت تسقط يجب أن تنهض مجددا. نريد أن نظهر كم نحن جيدون، وأن بإمكاننا الفوز بالدوري.