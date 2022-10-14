"هاتريك" زيزو يمهد طريق الزمالك إلى مجموعات دوري الأبطال

سجل أحمد مصطفى (زيزو) ثلاثية وساهم في هدفين ليواصل لعب دور الرجل الأول في الزمالك ويقود الفريق المصري إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز كاسح 5-1 على فلامبو ممثل بوروندي في إياب دور 32 يوم الجمعة.
وتفوق الزمالك 6-1 في النتيجة الإجمالية بعد اتفاق الناديين على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.
تقدم الزمالك، الفائز باللقب خمس مرات آخرها في 2002، مبكرا من ركلة جزاء حصل عليها المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ونفذها المتخصص زيزو بنجاح في الدقيقة الرابعة.
لكن أخطاء دفاع الزمالك كلفته هدف التعادل حين أفلت ليونارد جاكوايا من الرقابة وسدد كرة منخفضة في شباك محمد عواد بالدقيقة 26.
وأعاد الوافد الجديد السنغالي إبراهيما نداي التقدم للزمالك من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية نفذها زيزو بالدقيقة 32.
واستغل زيزو ارتباك دفاع فلامبو بعد تمريرة نداي العرضية ليضيف الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.
وأكمل الثلاثية بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية أخرى من نداي في الدقيقة 88.
وأكمل البديل يوسف أسامة نبيه الخماسية من متابعة لكرة ارتدت من إطار المرمى بعد تمريرة زيزو التي اصطدمت بمدافع.
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