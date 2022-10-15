اعتقال غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرق شروط الكفالة

أكدت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن السلطات اعتقلت مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرقه المزعوم لشروط كفالته، فيما اكتفت الشرطة بالقول، إنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 21 عاما.

ورفض مانشستر يونايتد التعليق، فيما لم يرد ممثلو غرينوود على طلبات رويترز للتعليق.

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وقالت الشرطة في بيان دون تسمية الشخص المتورط: شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالمزاعم الخاصة بخرق رجل يبلغ عمره 21 عاما شروط الكفالة وعملية اعتقال تمت في 15 أكتوبر 2022.

وكان السلطات قد أخلت سبيل غرينوود في يناير المقبل بكفالة على ذمة التحقيقات بعد اعتقاله للاشتباه في تورطه في اغتصاب والاعتداء على امرأة. واعتقلته السلطات لاحقا للاشتباه في تورطه في اعتداء جنسي والتهديد بالقتل.

ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات الأولى في أي مرحلة.

ولا يزال اللاعب موقوفا بقرار من النادي.