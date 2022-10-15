النصر والاتحاد لتضييق الخناق على الصدارة قبل توقف الدوري

يستضيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن الشباب فريق الفيحاء على أمل تضييق الخناق على المتصدر قبل فترة التوقف الطويلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي يوم الأحد.

واشتملت تدريبات النصر على تدريبات لياقية وفنية والتسديدات من مسافات مختلفة.

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وفي المقابل قاد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء التدريب الرئيسي قبل اللعب في الرياض.

وتضمنت الحصة التدريبية الركض والسرعات إضافة إلى استشفاء العضلات وتدريبات بدنية وفنية قبل إجراء تقسيمة بين اللاعبين.

ويملك الفيحاء نقطتين فقط في المركز قبل الأخير، حيث خسر خمس مباريات وتعادل مرتين دون أن يحقق أي انتصار مثل الباطن متذيل الترتيب.

وسيلعب الاتحاد صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة مع فريق الوحدة في المباراة الوحيدة بالجولة التي سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.

ويخوض الاتحاد المباراة وسط شكوك بشأن رحيل مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو الذي دخل ضمن قائمة مختصرة ليحل محل مواطنه برونو لاغي الذي أقيل من تدريب ولفرهامبتون واندرارز مطلع الشهر الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن سانتو يحرص على العودة لقيادة ولفرهامبتون الذي صنع شهرته معه على مدار أربع سنوات، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى منافسه الإنجليزي توتنهام هوتسبير لكنه لم يستمر طويلا وترك منصبه بسبب تراجع النتائج.

ويحتل الوحدة المركز 11 برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد.

وفي باقي المباريات، يلتقي الباطن مع أبها والاتفاق مع التعاون والعدالة مع ضمك في الجولة الأخيرة قبل توقف المسابقة.