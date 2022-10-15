النيابة العامة توجه تهمة محاولة الاغتصاب لنجم مانشستر يونايتد

وضع القراءة
100% حجم الخط
وجهت النيابة العامة البريطانية، يوم السبت، إلى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مايسون غرينوود، تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي.
ومن المتوقع أن يمثل ابن الحادية والعشرين أمام قضاة التحقيق في محكمة مانشستر وسالفورد يوم الاثنين لمواجهة التهم الثلاث المتعلقة بالشابة ذاتها.
مادة اعلانية
وتم القبض على غرينوود في يناير الماضي بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".
يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه، كما أعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية انهاء عقد رعايتها للاعب.
اقرأ أيضاً
-
اعتقال غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرق شروط الكفالةأكدت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن السلطات اعتقلت مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرقه المزعوم لشروط كفالته، فيما اكتفت الشرطة بالقول، إنها ... رياضة
-
غرينوود سيبقى قيد الكفالة في قضية اتهامه بجريمة اغتصابسيبقى مهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود قيد الكفالة حتى منتصف يونيو في إطار التحقيق بشبهة ارتكابه جريمة اغتصاب.وأوقف الشاب البالغ 20 عاماً في يناير ... رياضة
-
الكشف عن مصير غرينوود في قضايا الاغتصاب والتهديد بالقتل خلال أيامسيكتشف مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الشباب مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كان سيواجه الاتهام بجريمة اغتصاب أم لا.وتم ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية