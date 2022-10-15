النيابة العامة توجه تهمة محاولة الاغتصاب لنجم مانشستر يونايتد

وجهت النيابة العامة البريطانية، يوم السبت، إلى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مايسون غرينوود، تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي.

ومن المتوقع أن يمثل ابن الحادية والعشرين أمام قضاة التحقيق في محكمة مانشستر وسالفورد يوم الاثنين لمواجهة التهم الثلاث المتعلقة بالشابة ذاتها.

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وتم القبض على غرينوود في يناير الماضي بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه، كما أعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية انهاء عقد رعايتها للاعب.