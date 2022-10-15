بالأرقام.. رونالدو الأسوأ وصلاح بعيد عن مستواه

أثبتت الأرقام والإحصائيات أن رونالدو هو أسوأ مهاجم في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما صلاح ليس من ضمن أفضل 3 مهاجمين في الخط الأمامي لليفربول.
ولعب النجمان دور البطولة خلال الموسم الماضي، لكن رونالدو قضى معظم أوقاته على دكة البدلاء هذا الموسم، ولم يظهر صلاح بمستواه المعهود حتى الآن.
وأظهرت إحصائيات الدوري الإنجليزي معاناة رونالدو في هز شباك الخصم، إذ سجل أهدافًا من 26% فقط من تسديداته على مرمى منافسيه.
وشارك رونالدو في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الآن، مسجلًا هدفًا وحيدًا لفريقه خلال 268 دقيقة لعب.
ويعد مارسيال الذي سجل هدفين خلال 104 دقيقة لعب، أفضل مهاجمي مانشستر يونايتد بالدوري، إذ حوّل جميع تسديداته إلى أهداف بنسبة نجاح بلغت 100%.
وتمتع صلاح بمعدل بلغ هدفًا خلال كل 1.5 مباراة بالموسم الماضي من المسابقة المحلية، لكن هذا المعدل تراجع بالموسم الحالي ليصبح هدفًا كل 4 مباريات، بعدما أحرز هدفين في 8 مباريات سابقة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الثلاثي نونيز وفيرمينو ودياز هم الأفضل في خط هجوم ليفربول حتى الآن، وبالطبع يتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي سباق الأرقام يليه هاري كين صاحب الـ8 أهداف وغابرييل جيسوس الذي أحرز 5 أهداف لأرسنال.
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