هدف قاتل يعيد الهلال إلى طريق الانتصارات

سجل المدافع علي البليهي هدفا في الوقت بدل الضائع ليعيد الهلال حامل اللقب إلى الطريق الصحيح بالفوز 3-2 على الطائي في مباراة مثيرة بدوري "روشن" السعودي، يوم السبت.

وتقدم الهلال بهدف عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 39، وأضاف البرازيلي ميشيل ديلغادو الهدف الثاني بعد الاستراحة بخمس دقائق.

مادة اعلانية

لكن الطائي قلص الفارق بواسطة جي مبينزا في الدقيقة 57 قبل أن يدرك الجزائري أمير سعيود التعادل بعد سبع دقائق أخرى.

وبدا أن الهلال سيبقى دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، لكن البليهي استغل ركلة ركنية وسجل من مدى قريب هدف الانتصار الثمين.

وتقدم الهلال إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تراجع الطائي إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويتصدر الشباب الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.