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فلاهوفيتش
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في المركز السابع

يوفنتوس يحسم ديربي تورينو ويتقدم للمركز السابع

تورينو - د ب أ
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حسم يوفنتوس مباراة الديربي لصالحه وتغلب على مضيفه تورينو بصعوبة 1-صفر يوم السبت بالمرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، تقدم إمبولي للمنطقة الدافئة بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه مونزا 1 -صفر.

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، أحرز المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، يدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط السويسري نيكولاس هاس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 11.

وأنهى مونزا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو روفيلا في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 11 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن مونزا صاحب المركز الثالث عشر.

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