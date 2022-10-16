أنشيلوتي: المعاناة أمام برشلونة طبيعية.. والسيطرة عليه "استثناء"

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عقب فوز فريقه الثمين 3 - 1 على ضيفه ومنافسه التقليدي برشلونة، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها عقب اللقاء، الذي جرى على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الملكي، شدد أنشيلوتي على أهمية الانتصار، مشيرا إلى أنه حتى في حال الخسارة لم تكن لتمثل مشكلة بالنسبة لفريقه.

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وقال أنشيلوتي: أعتقد أن هذا الفوز تحقق وفقا لما قدمناه في الشوط الأول، الذي كنا فعالين فيه من كل النواحي على الصعيدين الهجومي والدفاعي، وسجلنا هدفين عن طريق كريم بنزيمة وفيديريكو فالفيردي واستفدنا من ذلك في الشوط الثاني.

وأضاف أنشيلوتي: ربما كانت هناك فترة من التراجع مررنا به في الشوط الثاني، وتسبب وجود بعض التراخي من اللاعبين في تسجيل هدف برشلونة الوحيد، الذي أحرزه فيران توريس في الدقيقة 83.

أكد المدرب الإيطالي: برشلونة فريق كبير ومن الطبيعي أن تعاني أمامه في أي فترة من فترات اللقاء، لكن الاستثناء ما حدث في الشوط الأول، عندما سيطرنا على مجريات اللقاء.

وأوضح أنشيلوتي أن الدفع باللاعب الشاب رودريجو، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها اللاعب البرازيلي هدف الريال الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، جاء في الوقت المناسب.

وأشار مدرب الريال أن الاستعانة برودريجو في المباراة، لم يكن من أجل تسجيل هدفا فحسب ولكن لإنهاء اللقاء، مشددا على أن فريقه كانت له الأفضلية.

وأوضح أنشيلوتي: الخسارة – حال حدوثها - لم تكن تمثل كارثة بالنسبة للريال، لكنها ستكون مجرد هزيمة لأن الدوري مازال طويلا، مضيفا أن الريال أصبحت لديه الأفضلية الآن بعد فوزه على أقوى منافسيه.

وعقب حفاظ الريال على سجله خاليا من الهزائم في 14 مباراة متتالية بمختلف المسابقات منذ انطلاق الموسم الحالي، علق أنشيلوتي: يتعين علينا الحفاظ على هذا النسق، كنا نريد بداية جيدة، نسعى لمواصلة الأداء والنتائج الجيدة.

وبهذا الفوز، انفرد الريال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تكبد خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.