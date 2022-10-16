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تاليسكا غوستافو
تاليسكا وغوستافو سجلا هدفين في شباك الفيحاء

النصر يكتسح الفيحاء برباعية.. وأبها يتخطى الباطن

الرياض - د ب أ
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اكتسح النصر ضيفه الفيحاء 4 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري "روشن" السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر فريق الشباب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وتقدم لويز غوستافو للنصر في الدقيقة 75، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 84 عاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر، فيما أضاف غوستافو ثاني أهدافه مختتما رباعية النصر في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز أبها على الباطن 3 - 1.

وتقدم صالح الجمعان لأبها في الدقيقة 35، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 72، فيما سجل عبد الفتاح آدم الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 80 سجل راكان الشملان الهدف الوحيد للباطن.

ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر والأخير.

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