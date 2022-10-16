باستخدام منشار كهربائي.. تقصير قائمي ملعب هال قبل مباراة برمنغهام

قام منظمو مباراة هال سيتي وبرمنغهام سيتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد بتقصير قائمي المرمى لضبطه على الارتفاع القانوني قبل انطلاق المباراة.

وتأخر انطلاق المباراة بعدما استعان حكامها بشريط قياس ليكتشفوا أن المرمى في ملعب (إم.كيه.إم) أطول من الارتفاع القانوني، وأن هناك حاجة لضبط ارتفاعه قبل إعادة ضبط تقنية خط المرمى.

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وقال هال سيتي: أخطر حكام المباراة النادي بالحاجة لإعادة ضبط القائمين وعين الصقر قبل بداية المباراة.

وكان تباين حجم المرميين قد ساعد كارديف سيتي في الفوز 3-1 على ويجان في الجولة السابقة من المسابقة إذ جاء الهدف الثالث من ركلة حرة اصطدمت في الجانب السفلي للعارضة، وتم لفت انتباه الحكم إلى اختلاف الارتفاع قبل المباراة آنذاك.

وفي المرة السابقة، قرر حكام المباراة المضي قدما، في ظل أنه لن يحصل أي فريق على مزية إضافية، مع تبديل المرميين في الشوطين.