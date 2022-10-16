بايرن يسحق فرايبورغ بخماسية ويتقدم لوصافة الدوري الألماني

سجل بايرن ميونيخ خمسة أهداف ليفوز 5-صفر على فرايبورغ وسط هيمنة تامة ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد.



وبات حامل اللقب يملك 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ ثالث الترتيب الذي مني بخسارته الثانية في الدوري، بينما يتأخر بأربع نقاط عن يونيون برلين المتصدر الذي فاز 2-صفر على بروسيا دورتموند في وقت سابق يوم الأحد.



وأهدر بايرن التقدم بهدفين في الجولة الماضية وتعادل 2-2 مع دورتموند لكنه حاول التعويض سريعا وتقدم بهدف سيرج غنابري بعدما رد مارك فليكن حارس فرايبورغ تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 13.



وفرض بايرن سيطرته التامة وأضاف المهاجم إريك مكسيم تشوبو-موتينغ، الذي يتعرض لضغوط بداعي تواضع مستواه، الهدف الثاني ليهز الشباك لأول مرة في الدوري هذا الموسم.



ولم يكن تقريبا بوسع فرايبورغ، الذي كانت خسارته السابقة الوحيدة في أغسطس، الرد ولم يسدد أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول.



ولم تتغير الأمور كثيرا بعد الاستراحة، وسدد غنابري في إطار المرمى في الدقيقة 51.



وبعد دقيقة واحدة نجح ساني في التسجيل بتسديدة قوية لتصبح النتيجة 3-صفر قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الرابع بتسديدة ساقطة حسمت المباراة تماما في الدقيقة 55.



واختتم مارسيل زابيتسر أهداف بايرن في الدقيقة 80.

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