توقف مباراة ليدز وأرسنال بسبب انقطاع الكهرباء

وضع القراءة
100% حجم الخط
توقفت وبصورة مؤقتة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقي ليدز يونايتد وضيفه أرسنال اللندني صاحب الصدارة بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء.
وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.
مادة اعلانية
وبعد 10 دقائق تحدث حكم المباراة مع مدربي الفريقين وطلب من لاعبي الفريقين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.
اقرأ أيضاً
-
أرسنال يحافظ على انطلاقته المثالية بالدوري الأوروبيواصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تغلبه 1 - صفر على مضيفه بودو غليمت النرويجي، يوم ... رياضة
-
أرسنال يحسم قمة ليفربول بثلاثية.. ويستعيد صدارتهأحرز بوكايو ساكا هدفين، أحدهما من ركلة جزاء قرب النهاية، ليفوز أرسنال 3-2 على ضيفه ليفربول ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد ... رياضة عالمية
-
نجم أرسنال: مشاهدة صلاح "مخجلة".. بات "شبحاً" بعد مانييرى إيمانويل بيتي نجم أرسنال الإنجليزي السابق والحائز على كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، أن مشاهدة محمد صلاح نجم ليفربول وبقية زملائه تشعره بالخجل، ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية