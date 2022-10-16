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أرسنال
لقطة من المباراة

توقف مباراة ليدز وأرسنال بسبب انقطاع الكهرباء

لندن - رويترز
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توقفت وبصورة مؤقتة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقي ليدز يونايتد وضيفه أرسنال اللندني صاحب الصدارة بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء.

وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد.

وبعد 10 دقائق تحدث حكم المباراة مع مدربي الفريقين وطلب من لاعبي الفريقين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور.

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