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بيب غوارديولا

غوارديولا: جماهير ليفربول ألقت عملات معدنية تجاهي

ليفربول - د ب أ
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أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أنه تم إلقاء عملات معدنية تجاهه من الجماهير خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول صفر - 1 يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه .ميديا" أن هذا حدث خلال الشوط الثاني من المباراة النارية التي أقيمت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، بعد فترة وجيزة من إلغاء هدف فيل فودين المثير للجدل.

الهدف كان سيمنح سيتي التقدم لكنهم خسروا في النهاية بهدف النجم المصري محمد صلاح.

وفي حديثه عن الواقعة في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال غوارديولا: في المرة القادمة سنفعل ذلك بشكل أفضل. لم تنل مني. فليجربوا مرة أخرى العام المقبل.

وعن إلغاء هدف لفريقه قال بيب: طالب الحكم باستمرار اللعب وسبق أن حدثت الآلاف والملايين من الأخطاء المشابهة وظهر هذا الخطأ لأننا سجلنا هدفا.

وختم: لقد تم الإلغاء لأننا سجلنا هدفا، وإلا لم يكن سيتقرر الإلغاء. خسرنا لأننا ارتكبنا خطأ لكن هذا هو أنفيلد.

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