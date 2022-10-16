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لاعب من فريق الأخضر الليبي في المستشفى

لاعبو الأخضر الليبي يتعرضون لـ "التخدير" قبل مباراة في إفريقيا

العربية.نت
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قدم فريق الأخضر الليبي شكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعرض لاعبيه لمادة مخدرة قبل مباراة كأس الكونفدرالية أمام عزام التنزاني.

ونشر الفريق الليبي بياناً رسمياً عبر صفحته على "فيسبوك" ذكر فيه: "تعرضت بعثة فريق الأخضر للعديد من العراقيل من قبل فريق عزام التنزاني، من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب مجاناً وسهولة التنقل".

وتابع: بعد تناول وجبة العشاء تعرض معظم أفراد الفريق إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن.

وأضاف: بعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب كان استنشاق مادة مخدرة تسبب الدوار وفقدان الاتزان وفقًا لتقرير المستشفى.

وختم: لا يزال بعض أفراد الفريق في المستشفى حتى الآن.

وفاز الأخضر ذهاباً على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في الدور التالي من البطولة، قبل انطلاق مباراة الإياب مساء الأحد.

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