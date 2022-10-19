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غرينوود
لا يزال اللاعب موقوفاً بقرار من النادي

الإفراج عن غرينوود بعد جلسة استماع خاصة

مانشستر - رويترز
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أفرجت محكمة في مانشستر يوم الأربعاء بكفالة عن مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد جلسة استماع خاصة في قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب واعتداء على امرأة.

واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير بعد أن نشرت امرأة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.

ويوم السبت الماضي، وجهت شرطة مانشستر الكبرى تهم: إظهار سلوك متسلط ومتنمر والشروع في الاغتصاب والاعتداء على امرأة بموجب المادة 47 لرجل يبلغ عمره 21 عاما واحتجزته.

ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.

ولا يزال اللاعب موقوفا بقرار من النادي الذي أصدر بيانا يوم السبت الماضي.

وجاء في البيان: نما إلى علم مانشستر يونايتد أن خدمة الادعاء الملكية وجهت تهما جنائية بحق مايسون غرينوود. لا يزال موقوفا بقرار النادي في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية.

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