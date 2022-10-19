الإفراج عن غرينوود بعد جلسة استماع خاصة

أفرجت محكمة في مانشستر يوم الأربعاء بكفالة عن مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد جلسة استماع خاصة في قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب واعتداء على امرأة.
واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير بعد أن نشرت امرأة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.
ويوم السبت الماضي، وجهت شرطة مانشستر الكبرى تهم: إظهار سلوك متسلط ومتنمر والشروع في الاغتصاب والاعتداء على امرأة بموجب المادة 47 لرجل يبلغ عمره 21 عاما واحتجزته.
ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.
ولا يزال اللاعب موقوفا بقرار من النادي الذي أصدر بيانا يوم السبت الماضي.
وجاء في البيان: نما إلى علم مانشستر يونايتد أن خدمة الادعاء الملكية وجهت تهما جنائية بحق مايسون غرينوود. لا يزال موقوفا بقرار النادي في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية.
-
إبقاء غرينوود في الاحتجاز المؤقت لمحاولة الاغتصابأوصى قاض بريطاني بمواصلة الاحتجاز المؤقت لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون غرينوود، بعد مثوله أمام النيابة العامة، الاثنين، لاتهامه بمحاولة ... رياضة عالمية
-
اعتقال غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرق شروط الكفالةأكدت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن السلطات اعتقلت مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد لخرقه المزعوم لشروط كفالته، فيما اكتفت الشرطة بالقول، إنها ... رياضة
-
غرينوود سيبقى قيد الكفالة في قضية اتهامه بجريمة اغتصابسيبقى مهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود قيد الكفالة حتى منتصف يونيو في إطار التحقيق بشبهة ارتكابه جريمة اغتصاب.وأوقف الشاب البالغ 20 عاماً في يناير ... رياضة